Kein Witz! Eine Taube auf dem Platz verstärkt Bremer Abstiegs-Nöte

Nicht der fiese Bremer Rückschlag, auch nicht das Kopfballtor des 1,69 Meter großen Paul Nebel, nein, eine Taube war das bestimmende Gesprächsthema nach Abpfiff des Kellerduells zwischen Werder Bremen und dem FSV Mainz 05.

Eine Taube, die unmittelbar im Vorfeld des frühen Mainzer Führungstreffers für Aufruhr auf dem Spielfeld gesorgt hatte. „Das war anscheinend dann heute der Glücksbringer. Das ist dann eine ganz lustige Story vor dem Tor“, sagte Torschütze Nebel nach dem wichtigen 2:0-Erfolg der 05er.

Deutlich weniger spaßig fanden die Situation naturgemäß die Bremer, die durch die Heimniederlage im Abstiegskampf Federn ließen. „Wenn es die Taube war, dann ist das natürlich scheiße. Trotzdem fällt das Tor vielleicht zu leicht”, sagte Leonardo Bittencourt: „Egal, ob da jetzt ’ne Taube oder irgendetwas anderes auf dem Platz ist, das darf uns nicht ablenken.“

Werder Bremens Grüll von Taube auf dem Platz abgelenkt

Doch was war passiert? Unmittelbar vor dem Einwurf im Vorfeld des Treffers tapste der Vogel seelenruhig über das Spielfeld. Bremens Angreifer Marco Grüll versuchte vergeblich, die Taube zu verscheuchen – und schien kurz danach beim Verteidigen nicht auf der Höhe. Sehr einfach konnten die Mainzer Nebels Kopfballtreffer in der 6. Minute vorbereiten.

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Bereits in der Halbzeit der Partie hatte der verletzte Werder-Profi Mitchell Weiser die Situation bei DAZN thematisiert: „Beim Einwurf gab es zuvor die Szene mit der Taube. Ich weiß nicht, ob sie Grüllo abgelenkt hat, aber er muss da mitgehen. Es sind Kleinigkeiten, die solche Spiele entscheiden.“

Werder-Trainer Daniel Thioune gefiel die Leistung seiner Mannschaft indes generell nicht, Taube hin oder her: „Ich bin ein bisschen enttäuscht von unserer Vorstellung- Gerade zu Hause haben wir vor zwei Wochen schon ein ganz anderes Bild abgegeben, was die Intensität und die Energie betrifft, um dieses Stadion zu bekommen.“ (sid)