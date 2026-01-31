„Brauchen mehr“: Werder-Boss lässt Zukunft von Trainer Steffen offen!

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz hat die Zukunft von Trainer Horst Steffen offen gelassen.

„Wir haben zehn Spiele nicht gewonnen, es ist natürlich klar, dass wir uns erst mal hinsetzen und das besprechen müssen“, sagte er nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Ein klares Bekenntnis zu Steffen vermied Fritz angesichts des Absturzes in die Abstiegszone auch auf Nachfrage. „Wir müssen das erst mal sacken lassen und dann analysieren wir das zusammen. Es ist wichtig, dass wir das erst mal für uns einordnen.“

1:1 gegen Gladbach: Wackelt Werder-Trainer Horst Steffen?

Fritz lobte die Mannschaft, dass sie nach dem Rückstand durch Haris Tabakovic (61.) nicht aufgegeben habe. Keke Topp erzielte den späten Ausgleich (90.+4). „Es ist ein Punkt, der kann auch noch wichtig sein“, sagte Fritz, betonte jedoch: „Um da unten rauszukommen, brauchen wir natürlich mehr. Es ist eine schwierige Situation, da brauchen wir nicht drumrum reden.“

Steffen will derweil nicht kampflos aufgeben. „Ich fühle mich gut und bin bereit, diese Aufgabe weiter gut anzunehmen und dem Verein zu dienen. Das ist das, was ich sagen kann. Alles Weitere ist nicht in meinem Bereich“, sagte der Coach.

Er habe weiter ein Vertrauensverhältnis zu den Spielern und „wir können uns in die Augen schauen. Die Art und Weise, wie wir uns heute gewehrt haben, glaube ich, spricht für sich“, ergänzte Steffen.

Zuvor hatten Anhänger des viermaligen deutschen Meisters eine Internet-Petition mit dem Ziel gestartet, Sport-Geschäftsführer Fritz zu stürzen. ”Ich denke, es ist normal. Dass die Kritik größer wird, gehört dazu», hatte Fritz vor der Partie bei DAZN gesagt. (sid/dpa/hmg)