„Werde den mega abfüllen“: Verlängert Dzeko (40) noch einmal bei Schalke?

Verlängert er oder nicht? Starstürmer Edin Dzeko könnte Aufsteiger Schalke 04 auch in der Bundesliga erhalten bleiben. „Mal sehen, was am Ende passiert. Ich fühle mich gut“, sagte Dzeko nach dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf bei Sky, ehe er mit einer ersten Tendenz aufhorchen ließ.

„Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören – Fußball ist mein Leben. Mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Dann setzen wir uns zusammen“, sagte der 40-Jährige über eine mögliche Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus. „Erst einmal feiern wir ein bisschen, trinken etwas – und danach gibt es noch viel Zeit, um darüber nachzudenken.“

Feierbiest Dzeko lässt seine Follower an Party teilhaben

Bei den Feierlichkeiten auf dem Platz und in der Kabine war Dzeko jedenfalls ganz vorn mit dabei. Weit nach Mitternacht ließ er – wie schon zuletzt nach der WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina – die Fans über Live-Videos auf Instagram hautnah dabei sein. Mit seinem Bosnien-Kumpel Nikola Katic, Familie und Freunden feierte Dzeko in einer Loge und teilte eine Story von der leeren Arena mit einem großen, blauen Herz.

„Da bin ich echt ein guter Mann für, weil ich werde den heute mega abfüllen“, scherzte Mitspieler Timo Becker bei Sky. „Der wird echt viel Bier trinken und vielleicht ein paar Sliwowitz. Dann werde ich das schon hinbekommen.“ Auch die Schalker Verantwortlichen haben bereits signalisiert, Dzeko halten zu wollen.

Stürmer lässt Fans hoffen: „Nicht für die 2. Liga gekommen“

Der Angreifer war im Winter von der AC Florenz gekommen und hatte bis Sommer unterschrieben. Mit sechs Toren in acht Spielen hatte Dzeko maßgeblichen Anteil am vorzeitigen Aufstieg, am Samstagabend feierte er nach seiner Schulterverletzung sein Comeback als Joker.

„Ich bin nicht für die 2. Liga gekommen. Ich bin gekommen, um für einen großartigen Verein zu spielen“, sagte Dzeko bei Nitro: „Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen haben. Ich kann nicht glücklicher sein.“ (sid/tb)