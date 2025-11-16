„Wer Joshua kennt …“: Nagelsmann gibt Update zu Einsatz-Chancen von Kimmich

Spielt er, oder spielt er wieder nicht? Vor dem Showdown in der WM-Qualifikation gegen DFB-Schreck Slowakei dreht sich bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vieles um Joshua Kimmich. Der Kapitän kämpft nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk um seine rechtzeitige Rückkehr für das „Finale“ um das direkte Turnierticket am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig.

„Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagnachmittag.

Schlotterbeck vor Comeback

Kapitän Kimmich hatte zuletzt beim 2:0 gegen Luxemburg wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk gefehlt. „Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Wir haben einen guten Arzt. Ob es dann klappt, kann man tatsächlich erst am Montag entscheiden“, sagte Nagelsmann.

Gut sieht es auch bei Innenverteidiger Nico Schlotterbeck aus, der zuletzt an einer Fußverletzung laboriert hatte. „Es ist gut verheilt. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann“, so Nagelsmann.

Adeyemi nach abgelaufener Gelbsperre wieder eine Option

In der Mittelfeldzentrale will Nagelsmann eigentlich die Münchner Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka hinsichtlich der WM einspielen. Doch das deutsche „Herzstück“ funktionierte in Luxemburg nach der Einwechslung des Dortmunders Felix Nmecha (für Goretzka) deutlich besser.

In der Offensive gab es im Großherzogtum die einzigen wirklichen Lichtblicke und demnach wenig Grund zu ändern, obwohl Karim Adeyemi nach abgesessener Gelbsperre wieder bereit stünde. DFB-Rückkehrer Leroy Sané, dessen früherer Münchner Mitspieler Serge Gnabry, Florian Wirtz und Sturmspitze Nick Woltemade dürften abermals angreifen. (sid/fwe)