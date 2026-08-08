Vom Sorgenkind zum Matchwinner: Sebastian Grønning schoss Hertha zum Auftaktsieg in Bochum. Neue Kraft gibt dem Dänen dabei vor allem sein kleines Familienglück – und eine ganz neue Perspektive auf Fußball und Druck.

Nach einer zuletzt schwierigen Zeit bei Hertha BSC stieg Sebastian Grønning beim knappen 1:0 (1:0)-Auftakterfolg beim VfL Bochum am Freitag zum Matchwinner auf. Ein Grund für die verbesserte Form, so verriet der 29 Jahre alte Däne anschließend in der Mixed Zone, sei die zweieinhalb Monate zurückliegende Geburt seines Sohnes.

„Jetzt habe ich eine schöne Familie zu Hause und die gibt mir Ruhe und Unterstützung. Das hat mir jetzt geholfen“, sagte Grønning, der beim Saisoneröffnungsspiel die Gäste mit einem feinen Lupfer in der 39. Minute auf die Siegerstraße gebracht hatte.

Grønning war von Hertha-Trainer Leitl kritisiert worden

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Seine Leistung habe auch von der „veränderten Perspektive aufs Leben“ profitiert. „Normalerweise kannst du als Fußballer ein schlechtes Training mit nach Hause bringen, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich darum zu kümmern, wenn mein Sohn kackt und weint“, so Grønning.

Noch vor vier Monaten, als Grønning in der Rückrunde der vergangenen Saison auf zunehmend weniger Spielzeit kam, hatte Trainer Stefan Leitl ihn öffentlich kritisiert: „Wir erwarten mehr an Leistung von ihm, auch im Training. Wir sind nicht zufrieden damit.“

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„Ganz ehrlich, es war in der Rückrunde in vielen Momenten schwer“, blickte Grønning zurück, der sich nun in Drucksituationen aber zu helfen weiß. „Im Tunnel vor dem Spiel habe ich ein Bild von meiner Freundin und meinem Sohn angesehen, und das hat mir ein großes Lachen beschert.“ (sid/mp)