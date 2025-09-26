mopo plus logo
Christina Rann im Volksparkstadion des HSV

Die gebürtige Hamburgerin Christina Rann war von 2020 bis 2023 Stadionsprecherin in der HSV-Arena. Foto: WITTERS

paid„Wenn es sexistisch wird …“: Hamburgerin schreibt Bundesliga-TV-Geschichte

Wie kräftig die Stimme von Christina Rann sein kann, wissen HSV-Fans. Die gebürtige Hamburgerin mit portugiesischen Wurzeln war von 2020 bis 2023 Stadionsprecherin. Sie beendete den Job, um sich anderen beruflichen Challenges zu stellen. Ein neuer Meilenstein wartet an diesem Samstag – um 15.30 Uhr: Dann kommentiert Rann als erste Frau in der Bundesliga-TV-Konferenz. Vorab verrät die 43-Jährige in der MOPO, wa­rum man das legendäre „Tooor in ...“ nicht simulieren kann. Rann spricht über ein Interview mit Merlin Polzin, Kritik an Frauen im Fußball und falsche Ängste vor Shitstorms.

