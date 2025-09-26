„Wenn es sexistisch wird …“: Hamburgerin schreibt Bundesliga-TV-Geschichte
Wie kräftig die Stimme von Christina Rann sein kann, wissen HSV-Fans. Die gebürtige Hamburgerin mit portugiesischen Wurzeln war von 2020 bis 2023 Stadionsprecherin. Sie beendete den Job, um sich anderen beruflichen Challenges zu stellen. Ein neuer Meilenstein wartet an diesem Samstag – um 15.30 Uhr: Dann kommentiert Rann als erste Frau in der Bundesliga-TV-Konferenz. Vorab verrät die 43-Jährige in der MOPO, warum man das legendäre „Tooor in ...“ nicht simulieren kann. Rann spricht über ein Interview mit Merlin Polzin, Kritik an Frauen im Fußball und falsche Ängste vor Shitstorms.
