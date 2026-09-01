Kurz vor dem Pokal-Anpfiff macht der BVB Nägel mit Köpfen: Der Ersatz für Konstantelias ist da – doch ein Detail überrascht.

In der Vorbereitung spielte Ethan Nwaneri (M.) mit dem FC Arsenal gegen Borussia Dortmund und hinterließ dabei offenbar Eindruck. IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Vizemeister Borussia Dortmund hat wie erhofft einen Ersatz für den schwer verletzten Griechen Giannis Konstantelias gefunden. Der BVB bestätigte am Dienstagabend kurz vor dem Pokalspiel beim HEBC in Hamburg die Verpflichtung von Ethan Nwaneri. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis für eine Saison vom FC Arsenal. Laut Medienberichten gibt es keine Kaufoption.

„Mit der Leihe von Ethan ist es uns gelungen, einen sehr talentierten und technisch enorm versierten Mittelfeldspieler für uns zu gewinnen. Durch den längeren Ausfall von Giannis Konstantelias war es uns wichtig, unseren Kader kurzfristig noch einmal verstärken zu können“, sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: „Für uns war Ethans Verpflichtung die sportlich nun bestmögliche Lösung. Wir freuen uns, dass wir diese kurz vor Ende des Transferfensters noch realisieren konnten.“

Nwaneri spielte in der vergangenen Saison für Marseille

Anzeige

Für den englischen Meister Arsenal absolvierte Nwaneri 51 Pflichtspiele, im vergangenen Halbjahr war er leihweise bei Olympique Marseille unter Vertrag. Dortmund hatte sich wohl bereits in der Vergangenheit mit ihm beschäftigt.

„Wir haben einige Eisen im Feuer und jetzt muss man sehen, welches am besten geschmiedet werden kann“, hatte Trainer Niko Kovac noch am Montag mit Hinblick auf die Dortmunder Transferaktivitäten gesagt. Grund für den plötzlichen Handlungsbedarf beim BVB war die Verletzung von Konstantelias. Der Zugang erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den HSV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus. (sid/mp)