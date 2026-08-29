Teaser: Vor dem HSV-Gastspiel in Dortmund wird ein Stück Bundesliga-Geschichte gezeigt: Das erste Liga-Tor von 1963 wurde mit KI rekonstruiert.

Bevor der HSV am Samstagabend bei Borussia Dortmund in die Bundesliga-Saison startet, bekommen die Zuschauer im Signal Iduna Park einen ganz besonderen Fußball-Moment zu sehen. Auf den Stadionleinwänden wird das erste Tor der Bundesliga-Geschichte gezeigt – obwohl es davon bis heute überhaupt keine Aufnahmen gab. Möglich macht das Künstliche Intelligenz.

Es ist eines der berühmtesten Tore der deutschen Fußballgeschichte – und trotzdem hat es bislang niemand sehen können. Am 24. August 1963 erzielte Dortmunds Timo Konietzka im Auswärtsspiel bei Werder Bremen bereits in der ersten Minute den allerersten Treffer der damals neu gegründeten Bundesliga.

Kameramann kam zu spät für Konietzkas Tor

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63 Jahre später hat der BVB das historische Tor nun gemeinsam mit Sponsor Vodafone rekonstruiert. Premiere feiert der Film ausgerechnet vor dem Bundesliga-Auftakt der Dortmunder gegen den HSV am Samstagabend: Vor dem Anpfiff soll der Treffer auf den großen Leinwänden im Stadion gezeigt werden. Anschließend wird das Video auch über die Social-Media-Kanäle des BVB veröffentlicht.

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Dass es vom Originaltreffer weder Fotos noch Filmaufnahmen gibt, hatte kuriose Gründe. Der Kameramann soll damals nicht rechtzeitig auf seinem Platz gewesen sein. Die meisten Fotografen wiederum hatten offenbar mit einem Tor der Bremer gerechnet – und standen deshalb hinter dem Dortmunder Gehäuse.

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U19-Spieler des BVB halfen der Künstlichen Intelligenz

Um Konietzkas Treffer trotzdem möglichst realitätsnah nachstellen zu können, wurden Zeitzeugen befragt und Medienberichte aus dem Jahr 1963 ausgewertet. „Wir haben Zeitzeugen befragt, Medienberichte von damals ausgewertet und unterschiedlichste Datenpunkte erfasst“, erklärte Vodafone-Deutschland-Chef Marcel de Groot. Mehrere KI-Modelle hätten dabei geholfen, „die Momente von damals“ zu rekonstruieren.

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Auch auf dem Fußballplatz wurde nachgeholfen: Die U19 des BVB spielte den Treffer samt der vorausgegangenen Szene nach – mit einem Ball aus der damaligen Zeit. Zudem wurde gemeinsam mit Fan-Experten die Atmosphäre im Weserstadion von 1963 nachempfunden. Selbst historische Wetterdaten flossen in die Rekonstruktion ein.

Rekonstruktion des Tors auch im Deutschen Fußballmuseum

Für BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke war der Zeitpunkt für das Projekt gekommen. „Wir haben einen historischen Moment, von dem es keine Bewegtbilder gibt, und eine Technologie, die heute erstmals die Möglichkeit bietet, diesen Moment glaubwürdig zu rekonstruieren“, sagte er.

Der Film ist außerdem Teil der Dokumentation „The Unseen Goal“, die auf YouTube und bei Sky zu sehen sein soll. Auch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird die Rekonstruktion künftig gezeigt.

Eine kleine Pointe hat die Geschichte übrigens auch: So historisch Konietzkas früher Treffer für Dortmund war – das Spiel in Bremen verlor der BVB am Ende trotzdem mit 2:3. (fa/dpa)