Lob, Kritik und deutliche Warnungen: Nach Jürgen Klopps Vorstellung als Bundestrainer melden sich mehrere DFB-Legenden zu Wort. Während Lothar Matthäus dessen Personalwahl lobt, bremsen Oliver Kahn und Bastian Schweinsteiger die Euphorie – und Stefan Effenberg stört sich an einer Aussage Klopps.

Jürgen Klopp ist als neuer Bundestrainer vorgestellt worden – und die Reaktionen früherer Nationalspieler fallen überwiegend positiv, aber nicht unkritisch aus. Während Lothar Matthäus vor allem Klopps Personalentscheidungen lobt, warnen Oliver Kahn und Bastian Schweinsteiger vor zu großen Erwartungen. Stefan Effenberg störte sich zudem an einer Aussage des neuen DFB-Coaches.

Matthäus hält Klopps Trainerteam für gut zusammengestellt. Dass der 59-Jährige seinen langjährigen Berater Mark Kosicke mit zum Deutschen Fußball-Bund nimmt, überrasche ihn nicht. „Kosicke und Klopp kennen sich in- und auswendig, Klopp hat seit Jahrzehnten hundertprozentiges Vertrauen in ihn“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Es sei hilfreich, „wenn jemand da ist, der Dinge aus einer anderen Perspektive sieht und mit dem man auch mal kontrovers diskutieren kann“.

Matthäus lobt Verpflichtungen von Mertesacker und Bender

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Neben Peter Krawietz und Pepijn Lijnders wird auch Sven Bender als Co-Trainer arbeiten. Über den früheren Dortmunder sagte Matthäus bei Sky: „Er ist nah am Fußball dran und arbeitet sehr seriös. Er gehört einer anderen Generation an und hat eine eigene Denkweise.“ Bender könne Klopp andere Impulse geben, weil er näher an der Generation der aktuellen Nationalspieler sei und sich im Nachwuchsfußball gut auskenne.

Auch die Verpflichtung von Per Mertesacker als Geschäftsführer Sport begrüßt Matthäus. Der Weltmeister von 2014 sei „jemand, der seinen Job sehr ernst nimmt und über den Tellerrand hinausblickt“. Sein Fazit: „Mertesacker und Bender sind eher ruhige Gesellen und seriöse Arbeiter. Beide haben viel im Fußball erlebt, mit ihnen ist man gut aufgestellt.“

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Effenberg: „Klopp hat das Leistungsprinzip unterstrichen“

Trotz aller Vorschusslorbeeren mahnte Matthäus, Klopp müsse sich nun an seinen Ergebnissen messen lassen. „Klopp hat alles gesagt, was man von ihm erwartet hat. Jetzt kommt es darauf an, wie es umgesetzt wird“, schrieb er. Auch Klopps Ausstrahlung und seine bisherigen Erfolge würden daran nichts ändern.

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Ähnlich äußerte sich Stefan Effenberg. Klopps Aussage, die Tür zur Nationalmannschaft stehe grundsätzlich allen Spielern offen, sei „ein deutliches Signal“, sagte Effenberg bei T-Online. „Denn damit hat er direkt das Leistungsprinzip unterstrichen – und dabei muss er auch unbedingt bleiben.“

Effenberg kritisiert Klopps Aussage über seine Familie

Eine andere Aussage des neuen Bundestrainers gefiel Effenberg dagegen nicht. „Dass er bei seiner Vorstellung direkt mit seinem Abschied gedroht hat, sobald man seine Familie nicht in Ruhe lässt – das hat nicht wirklich gepasst“, sagte der frühere Nationalspieler bei T-Online. Er fügte allerdings hinzu: „Aber so ist Jürgen Klopp nun mal.“

Oliver Kahn bremste unterdessen die Euphorie um den neuen Bundestrainer. „Ich persönlich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Ich glaube, dass die Probleme durchaus auch tiefer liegen“, sagte der frühere Nationaltorwart gegenüber BR24Sport.

Kahn: Klopp ist kein Heilsbringer

Kahn verwies auf grundsätzliche Fragen, die Klopp beim DFB beantworten müsse: „Was möchte man für Spieler in den nächsten Jahren entwickeln? Was möchte man überhaupt für Spieler haben? Wie möchte man Fußball spielen?“ Dennoch traut der 57-Jährige Klopp viel zu. Er sei ein „sehr erfahrener Mann, der sicherlich einiges bewirken kann“.

Auch Bastian Schweinsteiger sieht den neuen Bundestrainer vor einer gewaltigen Herausforderung. „Die Erwartungen sind natürlich schon sehr hoch. Du musst das alles erst mal von Null anpacken. Das wird schon eine Aufgabe sein für ihn, aber er ist ein exzellenter Trainer“, sagte der Weltmeister von 2014. Für Schweinsteiger ist dennoch klar: „Ich finde, dass Jürgen Klopp der richtige Trainer ist für die jetzige Situation.“

Klopp folgt auf Julian Nagelsmann, der nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurückgetreten war. Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool erhielt beim DFB einen Vertrag bis 2030. Seine ersten Pflichtspiele stehen im September und Oktober in der Nations League gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien an. (dpa/mp)