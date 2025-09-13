Weil eine Legende aufhören will: Großkreutz vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Norbert Dickel denkt über das Ende seiner Karriere als Stadionsprecher in Dortmund nach. Ein Ex-Weltmeister will ans BVB-Mikrofon.

Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz hat sich als Stadionsprecher in Dortmund ins Gespräch gebracht. „Ich würde es schon machen, Leute, ja! Wenn ihr es wollt, dann mache ich es!“, sagte der 37-Jährige in seinem Podcast „Viertelstunde Fußball“, den er gemeinsam mit Moderator Corni Küpper (33) betreibt.

Norbert Dickel deutet Karriereende als Stadionsprecher an

„Das war nicht nur so daher gesagt. Borussia ist mein Leben. Da würde ich mich gerne einbringen“, sagte der langjährige Profi von Borussia Dortmund der „Bild“.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Er ist Zahnarzt – und Busfahrer: Das Doppelleben von Stefan Schmidt

– Machtkämpfe im Milieu: Was hinter dem Mord in der Shisha-Bar steckt

– Wal-Skelette zur Rettung des Elbtowers? Die große Debatte um die Museums-Pläne

– Blocks letzte Patrone? Jetzt soll ein Ex-Regierungssprecher die Angeklagte retten

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: HSV bei Bayern: Das Duell der Gegensätze, der Volkspark wird 100 & die Wahrheit über St. Paulis Klassenkampf

– 28 Seiten Plan7: Mehr als 400 Shows beim Reeperbahn-Festival, Theaternacht für Abenteurer und Kultur-Tipps für jeden Tag

Zuletzt hatte der aktuelle Stadionsprecher von Borussia Dortmund, Norbert Dickel (63), angedeutet, dass er demnächst das Mikrofon an den Nagel hängen könnte. „Bald werde ich 64 Jahre alt. Ich will ja auch nicht, dass sie mich irgendwann aus dem Stadion heraustragen. So langsam mache ich mir mal Gedanken“, wird er von der „Bild“ zitiert.

Kevin Großkreutz: „Ich traue mir die Aufgabe zu“

Ex-Profi Dickel hatte am 12. September 1992 seine zweite Karriere als Stadionsprecher beim BVB-begonnen. Folgt nun Großkreutz?

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich habe geweint“: Ex-St. Pauli-Talent spricht über Alters-Spekulationen

„Ich hab’s geliebt, vor 80.000 Zuschauern dort unten auf dem Rasen zu stehen. Doch mit ihnen allein über die Lautsprecher-Anlage zu kommunizieren, ist noch eine ganz andere Herausforderung. Aber ich traue sie mir zu – wenn Nobby mich zuvor entsprechend einarbeitet“, sagte Großkreutz. Dickel hat den genauen Zeitpunkt seines Ausstieges bisher nicht bekanntgegeben, denn: „Das macht mir weiterhin absolut Spaß.“ (dpa/mp)