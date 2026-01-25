Weil Dzeko da ist: Schalke verkauft Top-Stürmer – und kassiert Millionen

Ein neuer Stürmer ist da, ein anderer geht dafür: Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko trennt sich Schalke 04 von Angreifer Moussa Sylla.

Wie der Zweitligist mitteilte, stehe der 26-Jährige vor einem Wechsel ins Ausland, daher sei Sylla auch im Ligaspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht mehr im Kader. Dzeko hingegen ist dabei, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Schalke 04: Moussa Sylla vor Wechsel zum New York City FC

#S04-Update: Moussa Sylla steht vor einem Wechsel ins Ausland und ist deshalb nicht Teil des Spieltagskaders. Schalke 04 und der aufnehmende Verein haben eine grundsätzliche Einigung erzielt. pic.twitter.com/yV2lXGZ3Pb — FC Schalke 04 (@s04) January 25, 2026

Laut Sky wechselt Sylla in die USA zu New York City FC, demnach kassiere Schalke rund sieben Millionen Euro an Ablöse inklusive Boni. „Schalke 04 und der aufnehmende Verein haben eine grundsätzliche Einigung erzielt“, hieß es von Klubseite. Sylla war im Juli 2024 vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt. Nach 16 Toren in seiner Premierensaison kommt der Stürmer in dieser Spielzeit in 17 Partien nur auf vier Treffer.

Zuletzt hatte Schalke mit der Verpflichtung des einstigen Bundesliga-Torschützenkönigs Dzeko für Aufsehen gesorgt, beim Spitzenreiter der 2. Liga unterschrieb der 39 Jahre alte Stürmer aus Bosnien-Herzegowina einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Der deutsche Meister von 2009 (mit dem VfL Wolfsburg) soll das Offensivspiel der Königsblauen beleben. Mit nur 22 Toren aus 18 Spielen ist Schalke für einen Tabellenführer bislang ungewöhnlich harmlos im Angriff. Auch, weil Sylla nicht mehr wie erhofft getroffen hat. (sid/hmg)