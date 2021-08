Weihnachts-WM 2022: Katar kurios: Erster Anstoß um 11, Finale am vierten Advent!

Fußball fast rund um die Uhr und das Finale zum Adventskaffee: Der ohnehin schon außergewöhnliche Spielplan der WM 2022 in Katar ist um weitere Besonderheiten erweitert worden.

Pünktlich zum Brunch! Gastgeber Katar wird am 21. November 2022 um 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) die Fußball-WM im Wüstenstaat eröffnen. Schauplatz der Begegnung ist das 60.000 Zuschauer fassende Al-Bayt-Stadion in Al Khor, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha.

Wie die FIFA am Mittwoch mitteilte, werden in der Vorrunde (21. November bis 2. Dezember) vier Partien pro Spieltag angepfiffen. Die lokalen Anstoßzeiten für die Gruppenspiele sind demnach 13, 16, 19 und 22 Uhr (11, 14, 17 und 20 Uhr deutscher Zeit) – mit Ausnahme des letzten Gruppenspieltages.

Fußball-WM 2022 in Katar: Finale am vierten Advent

Die womöglich entscheidenden Gruppenspiele finden zeitgleich wie auch die K.o.-Partien im Achtel-, Viertel- und Halbfinale um 18 Uhr oder 22 Uhr Ortszeit statt. Das Finale vor 80.000 Fans im Lusail-Stadion wird am 18. Dezember, dem vierten Advent, um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) angepfiffen.

Die Katar-Endrunde war aufgrund der zu erwartenden Sommerhitze in den Winter 2022 gelegt worden. Die genaue Zuordnung der Partien erfolgt erst nach der Auslosung (geplant nach März 2022), um die für die jeweiligen Nationen bestmögliche Anstoßzeit zu finden.

Die WM-Qualifikation in Europa beginnt in zehn Gruppen im März 2021. An der WM in Katar nehmen letztmals 32 Mannschaften teil, ehe beim Turnier vier Jahre später auf 48 Teams aufgestockt wird.

Bundesliga-Saisonstart 2022/2023 schon im Juli?

Noch unklar ist, was der WM-Terminplan für die Bundesliga bedeutet. Für die Saison 2022/23 gibt es derzeit noch keinen Rahmenterminkalender.

Allerdings muss der Spielbetrieb für mehrere Wochen unterbrochen werden, die Saison muss daher früher starten und später enden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte im Januar – vor der Coronakrise – bestätigt, dass es „mehrere Szenarien“ für die Saison 2022/23 gebe. Der „Worst Case“ wäre ein 17. Spieltag am 13. November, bis´zur WM blieben dann nur acht Tage.

DFL-Chef Christian Seifert hatte in der „Bild am Sonntag“ bereits gesagt, dass die Bundesliga „voraussichtlich schon im Juli“ starten werde. „Das wäre einer der frühesten Saisonstarts, den wir je hatten“. Allerdings wird die Coronakrise schon auf den Kalender der Saison 2021/22 Auswirkungen haben, die Folgen sind noch offen. (dpa/sid)