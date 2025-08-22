Testspiel abgesagt: Werder Bremen gehen die Spieler aus

Wegen großer Personalprobleme hat Werder Bremen ein gerade erst vereinbartes Testspiel gegen Preußen Münster nur einen Tag später wieder abgesagt.

Eigentlich wollte Werder am 5. September während der Länderspiel-Pause in Oldenburg gegen den Zweitliga-Club spielen. „Ein sinnvoller Test wäre so aber leider nicht möglich gewesen“, sagte Geschäftsführer Clemens Fritz. „Wir hoffen auf eine zukünftige Gelegenheit, die Partie im Oldenburger Marschwegstadion nachzuholen.“

Die Bremer müssen teilweise noch Nationalspieler abtreten

In den ersten beiden September-Wochen müssen die Bremer mehrere Profis an ihre jeweilige Nationalmannschaft abstellen. Dazu fallen fünf Werder-Spieler aktuell verletzt aus. Hinzu kommt, dass der Bremer Kader mehrere Lücken aufweist, weil die gesuchten Verstärkungen für den Angriff und die Außenpositionen noch nicht verpflichtet wurden.

Erst am Donnerstag hat die Sprunggelenks-Verletzung des Belgiers Olivier Deman den Bedarf an weiteren Transfers erhöht. (sid/hen)