Eine Ratte läuft übeer ein Fußballfeld

Im WM-Qualifikationsspiel kam es zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung: Eine Ratte lief für kurze Zeit über das Spielfeld. Foto: IMAGO / Offside Sports Photography

Wegen dieser Ratte: Deutscher Schiri muss WM-Quali-Spiel unterbrechen

Eine Ratte hat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien für einen kuriosen Moment gesorgt.

Das Nagetier lief nach etwas über einer Stunde Spielzeit durch die belgische Hälfte, weshalb Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie in Cardiff kurzzeitig unterbrach. Der walisische Nationalspieler Brennan Johnson eskortierte den ungebetenen Stadionbesucher unter dem Applaus der Fans schließlich über die Seitenlinie.

Belgiens Courtois scheitert, Waliser Johnson schnappt sich die Ratte

Zunächst hatte sich Belgiens Thibaut Courtois vergeblich darum bemüht, statt eines Balles auch mal eine Ratte zu fangen. Der Torhüter von Real Madrid bückte sich, um mit seinem rechten Torwarthandschuh nach der Ratte zu greifen. Doch das Tier entwischte ihm knapp – sehr zur Erheiterung des Publikums. Courtois lamentierte, ging der Ratte dann noch ein paar Schritte hinterher, ehe Johnson übernahm.

Sportlich verlief der Montagabend für Belgien erfolgreicher, das sich einen wichtigen 4:2-Erfolg sicherte. Kevin De Bruyne (18. und 76. Minute/jeweils Handelfmeter), Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) trafen für die Belgier, die auf den ersten Platz der Gruppe J vorrückten. Joe Rodon (8.) und Nathan Broadhead (89.) machten die Tore für Wales. (dpa/fw)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

