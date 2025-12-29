Wegen der WM: DFB-Keeper Ter Stegen vor Abgang von Barça

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht offenbar vor einem Wechsel zum abstiegsbedrohten spanischen Erstligisten FC Girona. Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien verhandelt der FC Barcelona derzeit intensiv mit dem Tabellen-Drittletzten über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende.

Der 33-jährige ter Stegen hat beim spanischen Meister keine Zukunft mehr. Trainer Hansi Flick setzt auf Schlussmann Joan García. Damit sich ter Stegens Traum, als Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht.

Nagelsmann: „Es ist wichtig, dass er spielt“

„Es ist wichtig, dass er spielt“, sagte Nagelsmann, „ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende.“ Aber: „Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt.“

In Girona könnte ter Stegen sich auszeichnen. Die Abwehr ist mit 33 Gegentoren nach 17 Spielen die schlechteste der Liga. Zudem liegt Girona nur rund 100 km nördlich von Barcelona. Der in Trennung lebende ter Stegen wäre also nicht weit von seinen beiden Söhnen entfernt.

In Barcelona steht der langjährige Kapitän noch bis 2028 unter Vertrag. Im Dezember kam er nach seiner Rücken-OP im Pokalspiel beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) mal wieder zum Einsatz. „Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel“, hatte Flick danach erklärt. (sid/hmg)