Vertrag beim FC Bayern läuft aus: Topklub heiß auf Goretzka

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist offenbar an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Leon Goretzka interessiert. Das berichtet die Gazzetta dello Sport aus Italien. Goretzka steht bei Bayern München nur noch bis Juni unter Vertrag und wäre ablösefrei zu haben. Dass dessen Engagement nicht verlängert werde, hatte der Rekordmeister bereits angekündigt.

Juve soll bereits Kontakt mit dem Mittelfeldspieler aufgenommen haben. Goretzka (31) gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti. Der Verein soll dem Coach laut Medienberichten die Verpflichtung von sieben neuen Spielern in Aussicht gestellt haben, um ihn zu einer Vertragsverlängerung über den Juni hinaus zu bewegen.

Goretzkas Winter-Wechsel zu Atlético war geplatzt

Im Rennen um Goretzka müssen sich die Turiner allerdings auf Konkurrenz einstellen: Auch die AC Mailand, Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien zeigen den Berichten zufolge Interesse an Goretzka, der 2018 von Schalke 04 nach München gewechselt war.

Zuletzt hatte sich schon in der Winterpause ein Wechsel Goretzkas zu Atlético Madrid angedeutet, dieser hatte sich aber zerschlagen. Der spanische Klub gilt ebenfalls weiterhin als Option für einen Sommertransfer. Goretzka hatte im Januar betont, er fände es „spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen“. (sid/ea)