Wechsel zu Bayern? Ex-VfB-Boss rät Woltemade dringend davon ab

Fredi Bobic, früherer Sportdirektor des VfB Stuttgart, hält einen sofortigen Wechsel des umworbenen Jungstars Nick Woltemade zum FC Bayern für verfrüht. „Ich würde ihm nicht raten, jetzt bereits den Verein zu verlassen. Ein Interesse von Bayern oder anderen Topvereinen ist natürlich immer verlockend. Trotzdem wäre es aus meiner Sicht zu früh, und es läuft ihm auch nicht weg“, sagte Bobic (53) im ran-Interview.

Woltemade soll sich mit den Münchnern bereits einig sein. Beim VfB hat der Stürmer, der bei der U21-EM für Furore sorgt und mit dem DFB-Team am Samstagabend (21.00 Uhr/Sat.1) gegen England im Finale steht, noch einen Vertrag bis 2028. Der 23-Jährige, so Bobic, „soll mal ein, zwei Jahre konstant auf Top-Niveau spielen und sich stabilisieren. Dann wäre er bereit für einen großen Klub.“

Bobic: „Für die Ersatzbank ist Nick Woltemade zu schade“

Aktuell sei der VfB „für ihn der richtige Verein. Sie stehen gut da, spielen europäisch, Sebastian Hoeneß setzt auf ihn und er bekommt seine Minuten. Das wäre bei Bayern nicht so sicher“, sagte Bobic. Und er glaube nicht, „dass er nur Backup von Harry Kane sein möchte, und von dessen Niveau ist er noch ein Stück weit entfernt. Klar könnte er, wie jetzt geschrieben, auch Nachfolger von Thomas Müller auf der Position dahinter werden – aber Müller war ja auch nur Backup von Jamal Musiala“, merkte Bobic an: „Und für die Ersatzbank ist Nick Woltemade zu schade, gerade in seinem jungen Alter.“

Grundsätzlich mache Woltemade, der zuletzt sogar in der Nationalmannschaft bei Bundestrainer Julian Nagelsmann debütiert hatte, „Spaß“, sagte Bobic, bremste aber auch die Euphorie: „Er muss in einigen Details sicherlich noch besser werden. Klar spielt er eine überragendes U21-EM, aber es ist eben auch nur ein Turnier im gleichen Jahrgang. Wenn man so eine Leistung auch bei einer WM bringt, dann wäre das schon etwas anderes. Diesen Weg in die Weltklasse kann er gehen, aber noch ist er nicht so weit.“ (sid/vb)