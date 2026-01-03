Wechsel-Wirrwarr: Zweitligist verkündet Transfer – „Verwunderung“ bei Ex-Klub

Erst die Bekanntgabe des SC Paderborn, dann „Verwunderung“ bei Waldhof Mannheim: Ein Wechsel-Wirrwarr um Stürmer Kennedy Okpala hat am späten Freitagabend für Aufsehen gesorgt. Nachdem der Zweitligist Paderborn zunächst die Verpflichtung des 21-Jährigen bekannt gegeben hatte, reagierte der Drittligist Mannheim mit einem Dementi.

Der Klub habe mit „Verwunderung die heutige Pressemitteilung des SC Paderborn bezüglich des Wechsels von Kennedy Okpala zur Kenntnis genommen“, hieß es darin: „Kennedy Okpala hat seinen laufenden Vertrag zum Jahresende gekündigt und ist heute nicht zum Training erschienen. Ein solches Verhalten wird vom SV Waldhof Mannheim 07 nicht toleriert. Kennedy Okpala ist weiterhin Spieler des SV Waldhof.“

Okpala: Klausel im Vertrag, die den Wechsel ermöglicht?

Zuvor hatte Paderborn bekannt gegeben, dass Okpala umgehend mit dem SCP ins Trainingslager nach Belek (Türkei) reisen werde. Der Torjäger sei mit einem „langfristigen“ Vertrag ausgestattet worden. „Wir freuen uns sehr, dass sich Kennedy für uns entschieden hat und beim SCP07 den nächsten Karriereschritt gehen möchte“, sagte Geschäftsführer Sebastian Lange.

Sportrechtler Horst Kletke, der Okpala berät, erklärte derweil: „Es stimmt, wir haben gekündigt, weil Waldhof Mannheim die eigenen vertraglichen Pflichten nicht eingehalten hat.“ Demnach habe Okpala eine Klausel im Vertrag, die einen Wechsel ermöglicht. „Da ist genau festgelegt, was, wann, wie zu passieren hat. Das ist alles eingelöst worden – einschließlich dessen, was Paderborn zu tun hat.“

Okpala, der 2023 einen Profivertrag bei Waldhof unterschrieben hatte, erzielte in der Hinrunde der 3. Liga sieben Treffer und bereitete drei weitere vor in 18 Spielen. (sid/lam)