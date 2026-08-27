Wechsel-Verbot für Schmoll-Profi: Atlético schließt aber nur ein Transfer-Ziel aus

Atlético Madrid bleibt hart: Julián Álvarez darf nicht zum FC Barcelona wechseln. Der Verein schließt andere Angebote aber nicht aus.

Atlético Madrid hat seinem Stürmer Julian Alvarez endgültig eine Absage für einen Transfer zum FC Barcelona erteilt. „Der Vorstand unterstützt die Strategie des Klubs einstimmig. Ein Wechsel von Julián Álvarez zum FC Barcelona wird nicht verhandelt“, hieß es in einem Klub-Statement. Álvarez steht in Madrid noch bis 2030 unter Vertrag.

Barça-Trainer Hansi Flick möchte den argentinischen Ex-Weltmeister unbedingt als Ersatz für den in die USA gewechselten Robert Lewandowski verpflichten. Einen Wechsel zu einem anderen Klub schließt Atlético nicht aus. Man sei „offen für auf dem Transfermarkt übliche Verhandlungen“, bei denen die Klubs respektvoll miteinander umgehen.

Heißt der Ausweg Arsenal?

Anzeige

Álvarez hatte seinen Wechselwunsch während der WM öffentlich gemacht. Zunächst ging es um einen Transfer zu Real Madrid, den Atlético ablehnte. Dann kam Barça ins Spiel. Wegen der Spekulationen um einen Wechsel war Álvarez am Sonntag im Spiel gegen den FC Villarreal von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. In dieser Woche fehlte der 26-Jährige am Mittwoch und Donnerstag beim Training von Atlético, berichtet die Sportzeitung „Marca“. Offiziell soll der Stürmer sich unwohl fühlen.

Ein Ausweg könnte der FC Arsenal sein. Der englische Fußball-Meister ist noch auf der Suche nach offensiver Verstärkung. In diesem Sommer haben die Gunners bereits weit über 200 Millionen Euro für neue Spieler investiert. Der Fokus lag dabei bisher aber auf der Defensive und dem Mittelfeld. (dpa)