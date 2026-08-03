Seit elf Jahren war Peter Gulacsi eine feste Größe im RB-Tor. Der Ungar unterstützte sogar seinen jüngeren Torwartkollegen auf dem Weg zur Nummer 1. Nun sucht er selbst noch mal eine Herausforderung.

Champions League wird Peter Gulacsi (r.) auch in Villarreal spielen können, so wie hier im Duell gegen den FC Liverpool. picture alliance / Fotostand | Fotostand / Nachtigall

Die Wege von Torwart Peter Gulacsi und RB Leipzig trennen sich nach elf Jahren. Der 36 Jahre alte Ungar wechselt zum spanischen Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal, wie beide Klubs am Montag bestätigten. Ersatz steht schon bereit: Der norwegische WM-Stammtorwart Ørjan Nyland (35), in der Saison 2022/23 bereits bei den Sachsen unter Vertrag, kehrt zu RB zurück.

„Pete gehört ohne jeden Zweifel zu den wichtigsten Spielern unserer bisherigen Klubgeschichte. Als er 2015 zu uns kam, standen wir noch in der 2. Bundesliga. Elf Jahre später verabschieden wir einen Aufstiegshelden, Pokalsieger, ehemaligen Kapitän und langjährigen Rückhalt, der die Entwicklung von RB Leipzig entscheidend mitgeprägt hat“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Leipzigs Rekordspieler: Gulacsi auf Platz 3, Poulsen auf Platz 1

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Gulacsi liegt mit 362 Pflichtspielen auf Rang drei der RBL-Rekordspielerliste. Nur Willi Orban (385) und HSV-Star Yussuf Poulsen spielten häufiger für die Leipziger. Poulsen gehörte zu den engsten Freunden von Gulacsi im Team. Der Ungar hätte noch mindestens zwei Saisons gebraucht, um den Dänen, der 425-mal für RB Leipzig auflief, zu überholen. Nun steht fest, dass Poulsens Rekord zumindest von Gulacsi nicht mehr angetastet werden kann.

Gulacsi unterschrieb beim Dritten der abgelaufenen Saison in der spanischen Liga einen Vertrag bis 2028. Sein Arbeitspapier in Leipzig lief ursprünglich noch ein Jahr, RB kassiert dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro Ablöse.

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Neue Nummer eins in Leipzig soll der 24 Jahre alte Belgier Maarten Vandevoordt werden, der den 58-maligen ungarischen Nationalspieler Gulacsi nach dessen Knieverletzung am Ende der vergangenen Saison bereits stark ersetzt hatte. (sid/dpa/mp)