Kein Wechsel in die Premier League? Kölns Toptalent Said El Mala könnte nach zahlreichen Wechselgerüchten doch eine weitere Saison in der Bundesliga kicken. Ein Mitspieler wird Köln wohl verlassen.

Said El Mala (l.) kann sich voraussichtlich auch in der kommenden Saison mit HSV-Profi Albert Sambi Lokonga duellieren. Witters

Der 1. FC Köln darf sich laut eines Medienberichts offenbar Hoffnungen auf einen Verbleib von Shootingstar Said El Mala machen. Wie die „Bild“ berichtet, nimmt der 19-Jährige angeblich Abstand von seinen Wechselplänen und stellt sich auf eine weitere Bundesliga-Saison ein. Zuletzt war immer wieder über einen Transfer des Offensivspielers in die englische Premier League spekuliert worden.

Beim FC besitzt El Mala noch einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Köln soll rund 50 Millionen Euro Ablöse fordern. Der FC Brentford soll Medienberichten zufolge bereit gewesen sein, diese Summe zu zahlen.

Mutter soll Deal gestoppt haben

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El Malas Mutter und Beraterin soll diesen Deal dann aber platzen lassen haben. Laut „Bild“ soll der 19-Jährige seinen Wunsch nach einem Wechsel in die Premier League danach nicht erneut beim FC hinterlegt haben.

In einer Woche – am 13. Juli – startet Köln unter Trainer René Wagner in die Vorbereitung auf die neue Saison. Während El Mala dann möglicherweise mit auf dem Trainingsplatz stehen wird, zeichnet sich bei Mitspieler Jakub Kaminski ein Abschied ab.

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Bei ihm soll ein Verkauf Medienberichten zufolge unmittelbar bevorstehen. Beste Chancen im Werben um Kaminski soll demnach aktuell der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon haben. (sid/ggg)