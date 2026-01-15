„Kein Geheimnis“: Ex-DFB-Heldin Popp flirtet öffentlich mit diesem Klub

Die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat ihre fußballerische Zukunft weiter offen gelassen – dabei aber auch öffentlich mit einem zeitnahen Wechsel zu Borussia Dortmund geliebäugelt.

Sich nach ihrem Vertragsende beim VfL Wolfsburg im Sommer dem ambitionierten Tabellenzweiten der drittklassigen Regionalliga West anzuschließen, sei „weiterhin in meinem Hinterkopf“, sagte die 34-Jährige im Interview mit dem „kicker“.

Wechselt Alexandra Popp zu Borussia Dortmund?

„Daraus mache ich auch kein Geheimnis. Ob es in diesem Jahr der richtige Zeitpunkt wäre, ist schwierig zu sagen“, erklärte Popp, die in der laufenden Bundesliga-Saison mit zehn Toren in 13 Spielen Platz zwei der Torjägerinnenliste belegt. „Es kann sein, dass ich in Wolfsburg bleibe. Es kann aber auch sein, dass ich nach dieser Saison woanders auflaufe oder gar nicht mehr spiele“, führte Popp aus.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ausnahme-Winter : Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten

Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten Vermisst : Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen

Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen Köhlbrand : So soll die neue Brücke aussehen

So soll die neue Brücke aussehen Gastro-Mehrwertsteuer sinkt : Wird Essengehen jetzt günstiger?

Wird Essengehen jetzt günstiger? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext

Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext 20 Seiten Plan 7: Was bald in den Museen gezeigt wird, „Die Carmen von St. Pauli“ ist zurück & Abend der Rockgiganten

„Körperlich fühle ich mich gut. Es gibt aber auch Phasen, in denen ich mich frage, ob ich wirklich noch weitermachen will“, sagte Popp, die in ihrer Karriere neben hartnäckigen Fersenproblemen auch Knorpelverletzungen im Knie plagten: „Aber es gibt eben auch die Zeiten, wo es mir sehr viel Spaß macht. Es ist ein Wechselbad der Gefühle.“

Das könnte Sie auch interessieren: Auf den Spuren seines Vaters: Sohn von Sturm-Legende wechselt zu Ajax

Gespräche mit dem Sportlichen Leiter der Wölfinnen Ralf Kellermann habe es zu ihrer Zukunft bereits gegeben, erklärte Popp. Die Bundesliga-Torschützenkönigin der Saison 2022/23 steht bereits seit 2012 in Wolfsburg unter Vertrag und gewann in dieser Zeit sieben Mal die Meisterschaft und zwei Mal die Champions League. Im Oktober 2024 hatte sie bereits ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. (kk/sid)