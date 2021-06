Wechsel auch im Tor: FC Bayern verzichtet in Madrid auf drei Topstars

Der FC Bayern bestreitet das Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid ohne Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka.

„Alle drei bleiben hier“, sagte Trainer Hansi Flick am Montag in München. Auch der angeschlagene Corentin Tolisso reist nicht mit zum Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr/Sky) in Spaniens Hauptstadt.

Die länger verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies fehlen ebenso wie der gesperrte Marc Roca bei den bereits als Gruppensieger feststehenden Münchnern.

FC Bayern: Alexander Nübel erhält Chance

Goretzka und Lewandowski seien angeschlagen und nicht bei 100 Prozent, sagte Flick. Die Pause für den dauerbelasteten und zuletzt herausragenden Neuer bietet eine große Bewährungschance für Neuzugang Alexander Nübel, der bislang nur beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Düren im Tor stand.

„Er macht einen sehr guten Eindruck, er zeigt im Training seine Qualität und hat es auch schon im Pokalspiel unter Beweis gestellt“, sagte Flick.

Bei Tolisso hofft Flick auf eine Rückkehr am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig. Die zuletzt angeschlagenen Jerome Boateng, Lucas Hernández, Javi Martínez und Bouna Sarr sind bereits für Madrid wieder Alternativen. (dpa)