Beliebte Website ist seit über 24 Stunden nicht erreichbar. Das sagt das in Wandsbek ansässige Unternehmen zu dem bitteren Ausfall.

Wenn zum Beispiel HSV-Fans wissen wollen, wie viel Wunschkandidat Fábio Vieira vom FC Arsenal aktuell wert ist, gibt es für sie neben MOPO.de nur eine wichtige Anlaufstelle: transfermarkt.de! Doch seit Tagen verzweifeln die Fußball-Anhänger weltweit. Denn die äußert klickträchtige Website, die aus Büroräumen in Hamburg-Wandsbek betrieben wird, ist einfach nicht erreichbar!

Von Gründer Matthias Seidel 2000 eingeführt, besteht die Datenbank, die Vereine, Spieler, Trainer und Ligen umfasst, seit 2001. Besonders beliebt sind bei den Lesern der erfolgreichen Seite die Angaben zu den aktuellen Marktwerten aller Fußball-Profis.

Auch Klubs orientieren sich an den Marktwerten auf „transfermarkt.de“

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Diese sind natürlich nicht „offiziell“, werden von den Hamburger Betreibern sowie Community-Usern des Portals aber auf Grundlage der Erfahrungs- und Vergleichswerte aus den vergangenen Jahrzehnten ziemlich realistisch benannt. Diese Zahlen sind mittlerweile auch für viele Manager der nationalen und internationalen Profiklubs von großer Bedeutung und bilden oft eine Grundlage für die „echten“ Ablöseverhandlungen zwischen Vereinen.

Doch Fans, Offizielle und auch recherchierende Journalisten sind aktuell verwundert: Denn „transfermarkt.de“ ist schon seit Donnerstagmorgen down! Das gilt auch für die internationalen Ableger der Seite sowie das Frauenfußball-Portal „soccerdonna.de“. Was ist da los?

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„transfermarkt.de“ äußert sich zu Ausfall der Seite

Die unmittelbare Ursache der Beeinträchtigung wurde identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. transfermarkt.de

Auf Nachfrage teilte das Hamburger Unternehmen am Freitag mit: „Transfermarkt ist seit mehr als 24 Stunden aufgrund externer technischer Probleme in seiner Erreichbarkeit beeinträchtigt. Unser Team arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, den vollständigen und stabilen Zugriff auf alle Transfermarkt-Angebote weltweit wiederherzustellen.“

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Und weiter: „Die unmittelbare Ursache der Beeinträchtigung wurde identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. Parallel laufen umfassende Analysen, um den Vorfall vollständig aufzuklären und unsere Systeme weiter zu stärken. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu weiteren technischen Details vorerst nicht näher äußern. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass Nutzerdaten oder die Transfermarkt-Datenbank kompromittiert wurden. Die Sicherheit unserer Systeme und Daten hat für uns höchste Priorität.“

Die Fußball-Fans müssen sich also offenbar noch eine Weile gedulden, bis sie wieder auf die beliebte Transfer-Seite schauen können. Übrigens: HSV-Kandidat Fábio Vieira ist laut „transfermarkt.de“ aktuell 18 Millionen Euro wert.