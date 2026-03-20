Was passiert bei Abstieg? Heidenheims Schmidt hat Entscheidung getroffen

Frank Schmidt hat Spekulationen um seine Zukunft als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim deutlich beendet. „Ich mag das nicht, wenn solche Dinge einfach im Raum stehen und ich finde, da muss man jetzt auch mal ein klares Zeichen setzen“, sagte Schmidt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und ergänzte mit Blick auf sein im Sommer 2027 auslaufendes Arbeitspapier: „Ich kann hier und heute sagen, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde und beim FCH bleibe.“

Schmidt steht seit 2007 in Heidenheim an der Seitenlinie, angesichts des wohl unausweichlichen Abstiegs hatten zuletzt jedoch Spekulationen über einen möglichen Abschied im Sommer die Runde gemacht. „Ich habe noch nie gesagt, dass ich aufhöre, aber natürlich macht so eine Situation etwas mit einem“, gab Schmidt zu: „Aber auf mich kann man sich verlassen, ich bleibe Trainer in Heidenheim und werde meinen Vertrag erfüllen.“

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Der FCH liegt acht Spieltage vor Saisonende mit 14 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz, der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt zehn Zähler. Dennoch könne er sich noch motivieren, betonte Schmidt, selbst bei einem Abstieg. „Ich will wieder Erfolge haben und dieser Gedanke, dann einfach auch das nächste Jahr zu schaffen und zusammen anzugehen, der treibt mich um“, sagte der 52-Jährige. (sid/dj)