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Leon Goretzka hält die Kakadu-Porzellanfigur auf der Schulter und trägt das Meistershirt 2026.

Leon Goretzka hält dem Porzellan-Kakadu auf der Schulter und trägt das Meistershirt 2026 – mit einem Kakadu drauf. Foto: imago/Sven Simon

„Er trinkt Champagner“: Warum die Bayern mit einem geklauten Kakadu feiern

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Seit den Feierlichkeiten 2025 ist das Tier zu einer kuriosen Kultfigur beim FC Bayern München geworden. Nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft holte Leon Goretzka die Porzellanfigur wieder hervor und präsentierte sie den Fans, zudem war das Tier auch auf den offiziellen Meistershirts abgebildet.

„Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert. Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig“, sagte Goretzka bei DAZN über den Kakadu. „Er ist am Start. Er trinkt Champagner.“

Bayern-Spieler klauten Kakadu aus Nobelrestaurant

Doch was hat es mit dem Deko-Vogel auf sich? Den etwa 1000 Euro teuren Kakadu hatten die Bayern-Stars bei ihrer Meister-Party im vergangenen Mai aus dem Münchner Nobelrestaurant „Käfer“ stibitzt. Später gab es den Kakadu vom ursprünglichen Besitzer, Michael Käfer, als Geschenk.

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„Seit wir Meister geworden sind, kommt er immer wieder mit uns mit. Und wenn Titel gewonnen werden, wird er immer wieder dabei sein“, hatte Sportdirektor Christoph Freund damals über den Kakadu gesagt. Für die „Beherbergung“ des neuen Glücksbringers, der auch auf den meistershirts zu sehen war, sei das Trainerteam des Rekordmeisters zuständig, erzählte Torhüter Manuel Neuer damals. (dpa/ch)

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