Warum der WM-Quali-Kracher der DFB-Frauen nicht im TV läuft

Der Kunstrasen macht die Aufgabe noch kniffliger. „Ich habe echt ewig nicht mehr auf Kunstrasen gespielt. Von daher bin ich mal gespannt“, sagte Nationalspielerin Jule Brand vor dem Kracher der WM-Qualifikation in Norwegen. Doch der ungewohnte Belag im Viking-Stadion von Stavanger bringe für technisch starke Spielerinnen am Samstag (18 Uhr/sportstudio.de) womöglich auch Vorteile: „Wenn da der Ball verspringt, war es auf jeden Fall nicht der Platz.“

Auf der Jagd nach dem Ticket für die Endrunde 2027 in Brasilien gelten die Norwegerinnen um Star-Stürmerin Ada Hegerberg als größte Hürde für die DFB-Auswahl. „Wir wissen, dass wir vor allem auf das Umschaltverhalten der Norwegerinnen aufpassen müssen. Sie haben drei in der Spitze, die alle auf ihre Art sehr gefährlich sind“, warnte Bundestrainer Christian Wück.

Wück sieht den Rasen als „kleinen Vorteil“ für Gegner

Zumal beim 5:0 des DFB-Teams gegen Slowenien zum Auftakt auch noch nicht alles rund lief. „Es wird an Kleinigkeiten hängen“, prognostizierte Wück, der den Kunstrasen als „kleinen Vorteil“ für die Gastgeberinnen ausmachte: „Von daher müssen wir gewappnet sein, und vor allen Dingen müssen wir von der ersten bis zur letzten Minute alles reinwerfen, um unser spielerisches Potenzial auch auf dem Platz zu sehen.“

Um sich ein direktes Ticket für die WM zu sichern, muss der Gruppensieg her. Norwegen war ebenfalls mit einem Sieg gestartet, in Österreich gewann das Team um Hegerberg mit 1:0. Die Österreicherinnen sind bei einem Doppelpack im April dann der nächste Gegner der deutschen Auswahl.

DFB-Frauen-Spiel wird online im ZDF-Stream gezeigt

Übrigens: Wer den Klassiker der DFB-Frauen am Samstagabend (18 Uhr) live am Bildschirm verfolgen möchte, muss per Stream zuschauen. Das Spiel in Stavanger wird vom ZDF bei sportstudio.de und im Streaming-Portal übertragen, im linearen TV hat unter anderem Wintersport Vorrang.

Der Sender, erklärte Sprecher Thomas Hagedorn, zeige „von 8.30 bis 19 Uhr ein umfassendes Live-Programm mit Paralympics, Wintersport-Weltcups und mehr“. Zudem verwies er auf die „zeitliche Nähe“ des Frauen-Länderspiels zum 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Männer.

Angesichts der „Ereignisfülle an diesem Sport-Samstag“ sei die Online-Übertragung „ein separater, gleichwertiger Ausspielweg, auf dem die vielen Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen mitfiebern können“. Die nächste Partie der DFB-Frauen auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien am 14. April in Nürnberg gegen Österreich wird das ZDF auch im Hauptprogramm ausstrahlen. (sid/ea)