Warum der DFB die Rückennummer 10 nicht vergibt – Träger der 9 überrascht

Jamal Musiala fehlt angeschlagen, doch der Regisseur ist bei Julian Nagelsmann für die WM im Sommer weiter fest eingeplant – das beweist nicht zuletzt die Vergabe der Rückennummern für den Start ins WM-Jahr. Bei den Länderspielen in Basel gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD) wird Musialas Rückennummer „10“ nicht vergeben.

Die legendäre Zahl ist die einzige zwischen eins und 26, die beim Testspiel-Doppelpack zurückgehalten wird. Der Münchner Musiala fehlt aufgrund einer Schmerzreaktion nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer noch. Nagelsmann bekannte, er hätte den 23-Jährigen „gerne dabei gehabt“, verzichtete aber aus Rücksicht auf die Gesundheit des Zauberfußes und die „Crunchtime“ bei der Titeljagd des FC Bayern auf den Offensivspieler.

DFB wartet auf Rückkehr des Zehners Musiala

Torwart Oliver Baumann wird in Basel und Stuttgart wie erwartet mit der Nummer eins auf dem Rücken auflaufen. Der Hoffenheimer ist in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen die Stammkraft im deutschen Tor. Kapitän Joshua Kimmich behält seine „6“, auch wenn er mit Blick auf die WM weiter als Rechtsverteidiger eingeplant ist. Die ikonische Mittelstürmer-Nummer „9“ erhält etwas überraschend Flügelstürmer Kevin Schade. Neuling Lennart Karl soll sich mit der „25“ für einen Kaderplatz bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada empfehlen.

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Das Debüt des 18 Jahre alten Bayern-Juwels Karl verfolgt Kimmich mit besonderer Freude. „Er ist einer, der aufs Feld geht und sehr, sehr mutig ist. Das ist eigentlich etwas, was ich als Spieler oder als Mitspieler immer liebe, wenn junge Spieler kommen und wenn die mutig sind, wenn die sich was zutrauen“, sagte er in Herzogenaurach. Der noch fehlende Musiala sei derweil sei in München und bei der Nationalmannschaft „unfassbar wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die sehr besonders sind im Weltfußball“, sagte Kimmich.(sid/dj)