Warnschuss vor der WM! DFB unterliegt Ungarn und scheidet aus Nations League aus

58 Tage vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in Katar ist die deutsche Nationalmannschaft weit entfernt von einer WM-Topform. Im vorletzten Nations-League-Gruppenspiel gegen Ungarn blieb eine DFB-Auswahl nahe der Bestbesetzung weit unter ihren Möglichkeiten und verlor verdient mit 0:1.

67 Prozent Ballbesitz, 69 Prozent gewonnene Zweikämpfe – die deutsche Dominanz war zur Halbzeitpause am Freitag, an dem vor dem Spiel der verstorbenen HSV-Ikone Uwe Seeler gedacht wurde, auch zahlentechnisch nicht von der Hand zu weisen. Was der Elf von Bundestrainer Hansi Flick allerdings komplett abging, war die offensive Durchschlagskraft. Nur drei Torschüsse und ein 0:1-Rückstand standen nach den ersten 45 Minuten zu Buche. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir wirklich alles vermissen lassen“, ärgerte sich Joshua Kimmich.

Nations League: Deutschland scheidet gegen Ungarn aus

Das goldene Tor hatte der Ex-Bundesliga-Stürmer Adam Szalai bereits früh im Spiel per Hacke nach einer Ecke besorgt (17.), die deutsche Auswahl blieb sowohl vor als auch nach dem Gegentor ungefährlich. Ein zu zentraler Kopfball von Thomas Müller kurz vor der Pause (39.) – mehr bekamen die 39.513 Zuschauer in der Red Bull Arena in Leipzig in der ersten Hälfte nicht geboten.

Doch die Deutschen kamen mit Schaum vor dem Mund aus der Kabine, verzeichneten durch Leroy Sané (51.), Timo Werner (57.) und Kimmich (60.) mehrere gute Möglichkeiten. Die gefährlichen Gegenstöße der Gäste wurden unterdessen weniger. Und doch stand auch nach 96 Minuten ein 1:0 für die Gäste aus Ungarn auf der Anzeigetafel – die damit den völlig überraschenden Gruppensieg fix machten.

Für Bundestrainer Flick war es die erste Niederlage als Bundestrainer, die nicht nur das Verpassen des Nations-League-Finalturniers bedeutete, sondern auch unverblümt deutlich machte: Auf die DFB-Auswahl wartet bis zur WM in Katar noch eine ganze Menge Arbeit.