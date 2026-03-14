„Waren schon mal an ihm dran“: Wilde Bayern-Gerüchte um einen Messi

Wenn man an den FC Bayern München denkt, kommen einem schnell die größten Namen der Fußballwelt in den Kopf. Manuel Neuer, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, und, und, und. Zwei ganz besondere Namen fehlen hingegen in der Bayern-Historie: Ronaldo und Messi – die wohl größten Fußball-Namen aller Zeiten. Einen dieser Namen könnten die Bayern womöglich bald von ihrer Liste abhaken: Messi.

Die Rede ist jedoch nicht vom „großen“ Lionel, sondern von Rayane Messi, einem 18-jährigen Toptalent. Der Franzose steht beim Erstligisten Racing Straßburg unter Vertrag und ist derzeit in die saudi-arabische Liga zu Neom SC ausgeliehen. Die „Bild“ spekuliert nun darüber, dass dieser Messi im Visier des FC Bayern sei.

Rayane Messi beim FC Bayern wohl „intern bekannt“

„Normalerweise, wenn du mir sagen würdest, Bayern ist an einem Spieler interessiert, der in Saudi-Arabien spielt, dann würde ich sagen: Hmm. Aber er gehört Straßburg, ist nur ausgeliehen – und Bayern war an dem schon mal dran. Er ist intern bekannt bei Bayern, er ist U19-Nationalspieler von Frankreich“, sagt Bild-Fußballchef Christian Falk. Messi sei vom Rekordmeister schon einmal beobachtet worden, als er noch in der dritten französischen Liga gespielt hatte.

Rayane Messi (hier in der zweiten Liga Frankreichs) soll vom FC Bayern beobachtet werden. IMAGO/Icon Sport Rayane Messi (hier in der zweiten Liga Frankreichs) soll vom FC Bayern beobachtet werden.

Bislang konnte der 18-Jährige ingesamt 14 Spiele in der zweiten französischen Liga absolvieren und dabei zwei Tore erzielen. In Saudi-Arabien stehen ein Tor und eine Vorlage zu Buche.

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Mit einer Million beziffert „transfermarkt.de“ den Marktwert von Messi als erschwinglich. Ob bei den Bayern bald tatsächlich ein Messi auf der Bank Platz nehmen wird, zeigt sich wohl im Laufe des Sommers.