„Wann soll ich darüber sprechen?“ Zukunftsfrage reizt Ex-Bundesliga-Trainer

Zieht Oliver Glasner weiter? Oder bleibt er bei Crystal Palace? Die Zukunft des einstigen Europa-League-Siegers mit Eintracht Frankfurt wird in England heiß diskutiert. Die neuesten Äußerungen des Österreichers werden die Spekulationen nicht beenden.

Glasner sagte, dass aufgrund des vollen Terminkalenders derzeit keine Zeit für ausführliche Gespräche mit dem Klub-Vorsitzenden Steve Parish sei. „Wann soll ich über meinen Vertrag sprechen? Deshalb haben wir gesagt: Verschieben wir es auf einen Zeitpunkt, an dem wir Zeit haben.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gespräche sollten „in einer entspannten Atmosphäre“ stattfinden, derzeit herrsche diese aufgrund der vielen Aufgaben aber nicht, so Glasner. Zuletzt berichtete Sky Sports, dass der ehemalige Bundesliga-Coach seinen Vertrag auf der britischen Insel im Sommer auslaufen lassen könnte.

Glasner sorgte für ersten großen Titel von Crystal Palace

Der 51-Jährige hatte mit Crystal Palace vergangenen Mai in seiner ersten Saison im Amt den FA Cup gewonnen. Es war der erste große Titel in der Vereinsgeschichte. Auch in dieser Saison steht der Klub aus London als aktueller Tabellenfünfter der Premier League gut da. Glasner empfiehlt sich damit womöglich für noch größere Aufgaben.

Das könnte Sie auch interessieren: Bayern-Legende Müller will in Kanada rappen und erklärt seinen Vollbart

Zunächst geht es aber für ihn bei Crystal Palace weiter. Am Donnerstag steht ein Duell in der Conference League gegen den finnischen Klub Kuopion PS an. (sid/lam)