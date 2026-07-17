Das MLS-Duell zwischen Müller und Lewandowski in Chicago wurde abgesagt, Nachholtermin für das Wiedersehen ist am 6. Oktober.

Ein Waldbrand hat das Duell von Thomas Müller und Robert Lewandowski in der MLS verhindert. Wenige Stunden vor dem Anstoß wurde die Begegnung zwischen Chicago Fire und den Vancouver Whitecaps wegen der schlechten Luftqualität im Großraum Chicago abgesagt. Ursache waren Waldbrände in der Umgebung.

Zum Wiedersehen zwischen den beiden früheren Profis des FC Bayern kam es dennoch, wie ein gemeinsames Foto zeigt, das beide im Netz teilten. „Nicht das Treffen, auf das wir gehofft hatten, aber dennoch schön. Immer wieder ein Vergnügen, rl9 – bis Oktober!“, schrieb Müller dazu. Lewandowski kommentierte augenzwinkernd: „Was für ein Spiel heute! Schön, dich zu sehen.“

Debüt fällt aus - Wiedersehen mit „no goalski“

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Für Whitecaps-Stürmer Müller wäre die Partie das erste Ligaspiel nach der WM-Pause gewesen, für Lewandowski sein Debüt bei seinem neuen Verein. Beide hatten acht Jahre lang Seite an Seite in München gestürmt. Im Flugzeug nach Chicago hatte Müller noch gescherzt. „Mein alter Freund, Robert tomorrow no goalski“, sagte er in einem Video: „Ich freue mich darauf, dich zu sehen und zu treffen, willkommen in unserer Liga“. Das Spiel soll am 6. Oktober nachgeholt werden.

Das Duell sollte eines der ersten in der MLS nach der WM-Pause sein. Chicago belegt nach 14 Begegnungen mit 26 Punkten Platz drei in der Eastern Conference. Die Caps haben sechs Zähler mehr und sind das beste Team im Westen. (sid/mkw)