„Wahrscheinlich keine Zeit“: Warum Klopp den Klassiker verpasst

Deutscher „Klassiker” ohne Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat keine Zeit für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.

„Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen”, sagte Klopp vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der 58-Jährige, der an der Seitenlinie mit Dortmund legendäre Spiele gegen die Bayern erlebte, werde „wahrscheinlich keine Zeit” haben, wie er am Rande eines Sportevents auf Mallorca bei RTL/ntv sagte.

Klopp bei HSV Spiel?

Seit Anfang des Jahres ist Klopp Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern. RB Leipzig empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN) den Hamburger SV in der Red Bull Arena, wo Klopp bereits häufiger die Spiele seiner Leipziger verfolgte.

Der Wechsel zu Jahresbeginn in das Fußballnetzwerk des Red-Bull-Konzerns hatte Klopp Kritik eingebracht. Nach seinem Abschied von seinem letzten Verein, dem FC Liverpool, am Ende der Saison 2023/24 hatte Klopp einige Monate pausiert, ehe er zu Red Bull wechselte. (sid/fwe)