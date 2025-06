Wahnsinn in Istanbul! Galatasaray-Fans feiern Sané mitten in der Nacht

Blitzlichtgewitter, jede Menge TV-Kameras und ein wahrer Fan-Hype: Nationalspieler Leroy Sané ist bei seiner Ankunft in Istanbul begeistert empfangen worden. Der 29-Jährige landete in der Nacht auf Donnerstag in der türkischen Metropole und kletterte bereits mit dem Schal von Galatasaray Istanbul um den Hals aus dem Privatjet.

Sanés Vertrag bei Bayern München läuft Ende des Monats aus, der Angreifer wird den Rekordmeister deshalb ablösefrei verlassen.

„Es gab viele Angebote. Aber Galatasaray als Ganzes hat mich sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt von der Atmosphäre, von der Größe des Klubs, davon, wie sehr sie mich wollten, wie viel Interesse sie an mir gezeigt haben. Deshalb bin ich bei Galatasaray“, sagte Sané am Flughafen: „Ich bin den Fans sehr dankbar. Es bedeutet mir sehr viel, dass sie zu dieser Stunde hierher gekommen sind. Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel vor diesen Fans.“

?? Enthusiastic welcome for Leroy #Sané in Istanbul. Here he is on the way to the hotel. His medical is scheduled for Thursday morning. Contract with @GalatasaraySK until 2028.@SkySportDE ?? pic.twitter.com/LCpk1OMkRv