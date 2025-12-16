Wahnsinn! Deutscher Zweitliga-Spieler ist plötzlich 20 Millionen Euro wert

Die ganz hohen Marktwerte sind die 2. Bundesliga wahrlich nicht üblich, wenngleich es in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder Ausreißer nach oben gab. Doch dieses Marktwert-Update von transfermarkt.de hat es in sich – und das liegt vor allem an der deutlichen Steigerung eines Spielers. Kennet Eichhorn ist erst 16 Jahre alt, spielt bei Hertha BSC und ist in dieser Saison Stammspieler bei den Berlinern. Bisher war das 2009 geborene Talent laut Transfer-Portal sechs Millionen Euro wert und schon damit bis zum Update wertvollster Kicker der Liga.

Jetzt ist sein Marktwert regelrecht explodiert. Eichhorn, der beim 6:1 im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern zum jüngsten Torschützen der Pokal-Geschichte wurde, ist jetzt 20 Millionen Euro wert, also ganze 14 Millionen mehr als vorher, 233 Prozent Steigerung. Längst sollen diverse Topklubs den zentralen Mittelfeldspieler ins Visier genommen haben. Unwahrscheinlich, dass er lange bei der Hertha bleiben wird.

Schalke-Talent macht den größten Satz

Doch Eichhorn verzeichnet nicht mal den größten Marktwert-Sprung aller Zweitliga-Profis. Den macht nämlich ein Schalke-Spieler, der vorher nur 400.000 Euro wert war. Mertcan Ayhan (19) springt auf vier Millionen Euro Markwert, was einer prozentualen Steigerung von 650 Prozent entspricht. Auch Elversbergs Shootingstar Younes Ebnoutalib (22) macht einen Satz von 1,5 Millionen auf sechs Millionen Euro (300 Prozent).

Dass es auch in der Zweiten Liga Spieler mit hohem Marktwert gibt, ist zwar selten, kam aber in jüngerer Vergangenheit auch vor. In der vergangenen Saison, als mit Köln und dem HSV zwei große Klubs aufstiegen, stellte ein anderer Verein den Marktwert-König. Nürnbergs griechischer Angreifer Stefanos Tzimas(19) war vor seinem endgültigen Wechsel in die Premier League zu Brighton & Hove Albion bereits 22 Millionen Euro wert.