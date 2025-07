Wahnsinn bei Debüt! Leroy Sané bringt Gala-Hexenkessel zum Kochen

Leroy Sané gab in der Höhle der „Löwen“ den Dompteur. Mit ein paar wenigen Handbewegungen brachte der Star-Zugang von Galatasaray den Hexenkessel RAMS-Park schon vor seinem Debüt zum Überkochen. Die legendär heißblütigen Istanbuler Fans folgten ihrem neuen Liebling begeistert und feierten später jede seiner Ballberührungen frenetisch.

„Ich bin sehr dankbar dafür, wie mich die Fans empfangen haben und weiß, da kommt noch einiges auf mich zu“, sagte Sané nach seinem ersten Auftritt für Gala. Die Liebe der Anhänger „motiviert mich, freut mich, pusht mich sehr“, ergänzte er und versprach: „Ich werde alles geben und hoffe, dass wir viel feiern werden.“

Sané soll den Traum Champions League erfüllen

Die türkische Meisterschaft ist im Dauerduell mit Stadtrivale Fenerbahce um Startrainer José Mourinho ohnehin fest eingeplant, mit Heilsbringer Sané soll es aber auch international hoch hinausgehen. „Unsere Fans“, sagte Trainer Okan Buruk nach Sanés Einstand beim 3:1 im Testspiel gegen Racing Straßburg, „erwarten dieses Jahr Erfolge in Europa. Wir träumen von der Champions League.“

Sané soll diesen Traum mit Leben füllen. Vizepräsident Abdullah Kavukcu stellte ihn in eine Reihe mit den „legendären“ Gala-Zehnern Metin Oktay, Gheorghe Hagi und Dries Mertens und betonte: „Wir glauben daran, dass er für uns zu einer Ikone wird. Wir können gar nicht genug danken, dass wir einen solchen Transfer tätigen konnten.“

Nach seiner Einwechslung gegen Straßburg (75.) wirbelte Sané mit der „10“ auf dem Rücken als Rechtsaußen, zeigte sich überaus spielfreudig und gab einige kluge Pässe. „Ich habe das ganze Spiel über Freude gespürt“, sagte er, bei X bedankte sich Sané für den „warmen Empfang“ der Fans.

Galatasaray wappnet sich mit weiteren Superstars

Trainer Buruk war zufrieden. „Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und ist hochmotiviert. Er hat sich schnell an seine Mitspieler angepasst – einen Spieler seines Kalibers in unserem Team zu haben, ist entscheidend“, sagte er.

Doch bei Sané, der ablösefrei vom FC Bayern kam, und den Außenverteidigern Ismail Jakobs (AS Monaco, acht Millionen Euro) sowie Przemyslaw Frankowski (RC Lens, sieben Millionen) soll es nicht bleiben. Ein Weltklasse-Torhüter wird gesucht, Ederson (Manchester City) gilt als wahrscheinlichste Variante. Dazu wird der bisher ausgeliehene Topstürmer Victor Osimhen fest verpflichtet.

Dann, betonte Buruk, sei seine Mannschaft „perfekt“ aufgestellt für den Angriff auf Europa – mit Löwenbändiger Sané. (sid/luz)