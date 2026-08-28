Wagner in der Babypause: ARD hat Moderatorin-Ersatz für die Sportschau gefunden

Sport-Moderatorin Lea Wagner legt nach der Geburt ihrer Tochter eine Pause ein. Die ARD hat eine Übergangslösung gefunden.

Stephanie Müller-Spirra moderiert die „Sportschau“ zum Start der Fußball-Bundesliga. Die 43 Jahre alte Sportjournalistin ersetzt am Samstag beim Klassiker der ARD Lea Wagner, die Ende Juli erstmals Mutter geworden ist und derzeit pausiert. Das bestätigte der Sender auf dpa-Anfrage.

Müller-Spirras Einsatz bei der Samstagsausgabe der traditionsreichen Sportsendung soll jedoch nur einmalig sein, hieß es. Bis zur Rückkehr von Wagner werde die Präsentation der Highlights der Bundesliga in den kommenden Wochen von den beiden anderen Stammkräften übernommen: Esther Sedlaczek und Alex Schlüter.

Eigentlich moderiert Stepahnie Müller-Spirra vor allem Wintersportarten. Nun vertritt Sie Lea Wagner kurzeitig während der Baby-Pause. IMAGO / frontalvision.com

Freude auf die Rückkehr

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Die 31 Jahre alte Wagner war vor einem knappen Monat Mutter einer Tochter geworden. „Wir freuen uns, wenn Lea so weit ist, zur "Sportschau" zurückzukehren“, hatte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky gesagt. „Aber natürlich liegen ihre Prioritäten in den nächsten Wochen erst einmal bei der Familie, und das ist auch genau richtig so.“

Sie sei froh, „dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen“, sagte die Journalistin, die die Tochter des Fußballtrainers David Wagner ist. Ihre ARD-Kollegin Sedlaczek hat drei Kinder. (dpa/mkw)