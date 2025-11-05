„Wäre offen dafür“: Sané kann sich Rückkehr nach Deutschland vorstellen

Leroy Sané kann sich eine Rückkehr zu Schalke 04 vorstellen. „Das war immer ein tolles Gefühl, in dem Stadion vor den Fans Fußball spielen zu dürfen. Ich glaube, das wäre eine tolle Story, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde erst 30!“, sagte der Offensivspieler des türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul im kicker-Interview.

Sané war 2016 von den Königsblauen für über 50 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt. „Ich hatte dort eine großartige Zeit. Deshalb bin ich grundsätzlich offen für alles. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Mal sehen, wohin mein Weg mich führt. Wenn sich irgendwann eine Möglichkeit ergibt, wäre ich sicher offen dafür“, ergänzte Sané im Gespräch mit Sky.

Sané drückt Schalke 04 die Daumen in der Zweiten Liga

Voraussetzung wäre wohl eine Rückkehr der Schalker in die Bundesliga. „Das sieht ja aktuell ganz gut aus. Wir wissen alle, dass Schalke in die erste Liga gehört. Was die Fans da selbst in der zweiten Liga abreißen, ist sehr besonders“, sagte der 29-Jährige, der mit der Entwicklung seines Ex-Klubs zufrieden ist: „Sie machen es sehr gut, das ist wieder eine Gemeinschaft geworden. Der Trainer macht da einen guten Job, der kommt cool rüber. Ich sehe da ja auch ein paar Videos bei Social Media. Es freut mich riesig.“

Das könnte Sie auch interessieren: Er war einer der Top-Stars der Bundesliga – in England wird er zur Lachnummer

Daher drückt er Schalke im Aufstiegsrennen ganz fest die Daumen. „Ich wünsche mir, dass sie nächste Saison wieder in der Bundesliga spielen“, sagte Sané. (sid)