„Wäre natürlich sofort dabei“: Dieses DFB-Comeback käme überraschend

Torhüter Kevin Trapp hat sich zurückhaltend hinsichtlich einer möglichen Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft geäußert – und gleichzeitig seine Bereitschaft signalisiert. „Sollte es Bedarf geben und man mich brauchen, wäre ich natürlich sofort und mit absolutem Commitment dabei“, sagte Trapp der „Sport Bild“.

In erster Linie habe er jedoch „in Frankreich eine Verantwortung gegenüber dem Paris FC und meinem Team. Der will ich gerecht werden. Ob daraus etwas entsteht – ich weiß es nicht“.

Paris-Keeper Kevin Trapp stand zuletzt 2023 im DFB-Tor

Der frühere Torhüter von Eintracht Frankfurt, der seit 2025 beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag steht, bestritt zwischen 2017 und 2023 neun Spiele für die Nationalmannschaft. Dass während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) weitere hinzukommen, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

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„Ich kenne Julian Nagelsmann und sein Team gut. Ich bin Fan der Nationalmannschaft. Sie werden von mir keine großen Töne hören. Ich will und muss nichts lautstark fordern“, sagte der 35-Jährige.

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Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer setzte Nagelsmann zuletzt auf Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Auch Finn Dahmen (FC Augsburg) und Noah Atubolu (SC Freiburg) dürfen sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung machen. (sid/vb)