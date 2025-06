Während der Klub-WM: BVB-Star absolviert Medizincheck bei anderem Verein

Der Wechsel von Jamie Gittens von Borussia Dortmund zum FC Chelsea nimmt immer konkretere Formen an. Der Flügelspieler absolviert bereits am Samstag während der Klub-WM in den USA seinen Medizincheck beim englischen Spitzenklub, eine Einigung zwischen den Vereinen gibt es aber noch nicht. Von dieser hatten verschieden Medien bereits berichtet.

Der 20 Jahre alte Gittens will den BVB definitiv verlassen, angeblich stand der Engländer auch beim Rekordmeister Bayern München auf dem Zettel. Eine Rückkehr nach England schien er aber stets zu präferieren. Dortmund ist bereits seit längerer Zeit in Gesprächen mit Chelsea, bislang haben die Londoner aber noch kein überzeugendes Angebot unterbreitet.

Jamie Gittens vor Wechsel zu Chelsea

Gittens spielte unter BVB-Trainer Niko Kovac zuletzt keine große Rolle mehr. In den USA kommt er bislang auf einen Kurzeinsatz beim Auftaktspiel gegen Fluminense (0:0). Ob Gittens beim Achtelfinale in Atlanta (Mittwoch, 3 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen CF Monterrey zum BVB-Kader gehört, bleibt abzuwarten.