Vuskovic bei der WM ohne seinen Kapitän? Kroatien bangt um Modric

Der kroatische Nationalmannschaftskapitän Luka Modric hat sich anderthalb Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einen komplizierten Jochbeinbruch zugezogen und muss offenbar um seine fünfte WM-Teilnahme bangen.

Der 40 Jahre alte Spieler des italienischen Spitzenklubs AC Mailand wurde am Montag laut Vereinsangaben zwar erfolgreich operiert. Wie die Nachrichtenagentur AFP aber unter Berufung auf eine Quelle berichtete, wird Modric voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen. Möglich sei allenfalls ein WM-Einsatz mit einer Gesichtsmaske. Das Turnier beginnt am 11. Juni.

Modric-Einsatz mit Gesichtsmaske möglich

„Es war ein Eingriff an einer komplexen, mehrfragmentigen Fraktur des linken Jochbeins nötig. Die Operation ist perfekt verlaufen“, teilte Milan in einer kurzen Erklärung mit. Man hoffe hinsichtlich der WM auf eine schnelle Genesung.

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Der sechsmalige Champions-League-Gewinner Modric war am Sonntag in der Serie A im Zweikampf mit Juventus Turins Manuel Locatelli zusammengeprallt und wurde kurz darauf mit einem Eisbeutel im Gesicht ausgewechselt.

2018 in Russland führte Modric Kroatien ins WM-Finale gegen Frankreich (2:4) und wurde als Weltfußballer ausgezeichnet, vier Jahre später erreichte das kleine Land in Katar den dritten Platz. (sid/dj)