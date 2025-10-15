Vor Topspiel gegen Dortmund: Warum Matthäus auf Scheitern seiner Bayern hofft

Lothar Matthäus hofft im Spitzenspiel mit Blick auf die Spannung in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg von Borussia Dortmund beim FC Bayern. „Der Bundesliga würde es guttun, wenn Dortmund, in diesem Fall der Außenseiter, auswärts gegen die bislang unschlagbaren Bayern die Sensation schafft“, sagte der Rekord-Nationalspieler der „Bild“ vor dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der BVB liegt als Tabellenzweiter vier Punkte hinter den Münchnern.

„Am besten wären natürlich drei Punkte. Aber zumindest sollten sie nicht verlieren, wenn sie in Schlagdistanz bleiben wollen“, sagte der 64 Jahre alte Matthäus weiter. Eine spannende Meisterschaft bis zum Ende wäre nach Meinung des früheren Bayern-Profis auch für das Interesse an der Liga im Ausland gut.

Matthäus: FC Bayern hat sich „klare Favoritenrolle“ erarbeitet

Trotz saisonübergreifend 14 ungeschlagenen Ligaspielen in Serie sieht Matthäus die Elf von BVB-Coach Niko Kovac nicht auf Augenhöhe mit den Münchnern, die 15 Mal nacheinander nicht verloren. „Die klare Favoritenrolle haben sich die Bayern über eine lange Zeit erarbeitet, und sie haben sie nach zwei, drei Jahren mit atmosphärischen Störungen zurück“, sagte der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Im Falle einer Dortmunder Niederlage bei der Mannschaft von Bayern-Trainer Vincent Kompany prognostiziert Matthäus einen Münchner Spaziergang zur Schale. „Mit einem Sieg jetzt gegen Dortmund und mit dem bisherigen Saisonverlauf kann ich mir vorstellen, dass Bayern diesmal mit gefühlt 15 Punkten Vorsprung Meister wird.“ (dpa/fw)