Vor Test in Dublin: Schalke-Ultras greifen Frau an und treten Mann gegen Kopf

Was für üble Szenen! Vor dem Testspiel des FC Schalke 04 in Dublin sind zwei Personen von Schalke-Fans attackiert worden. Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen, wie eine Fotografin und ein Mann, der ihr helfen wollte, aus dem Schalker Fanmarsch heraus angegriffen werden.

„Natürlich haben wir den Vorfall zur Kenntnis genommen. Zuallererst möchten wir ausdrücklich bei den betroffenen Personen um Entschuldigung bitten und wünschen eine schnelle und vollständige Genesung“, teilte Schalke mit. „Gewalt ist in jeder Form absolut inakzeptabel und steht in keinerlei Einklang mit den Werten und dem Leitbild unseres Vereins.” Der Zweitligist schrieb zudem: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und werden die Aufarbeitung dessen als Verein umfassend unterstützen.“

Beim Schalker Fanmarsch in Dublin: Fotografin attackiert, Helfer brutal getreten

Today in Dublin, I went to photograph what I thought was a parade. They grabbed my camera & pushed Steve over. They then kicked him in the head, unable to get up they continued to kick him. They were Schalke football hooligans. I’m so appalled & disgusted!! #schalkehooligans pic.twitter.com/48qNrff2vP — Carly Clarke (@ClarkeCarly) October 11, 2025

Die Fotografin namens Carly Clarke äußerte sich auf X zu den schlimmen Szenen: „Ich bin losgezogen, um etwas zu fotografieren, von dem ich dachte, es sei eine Parade. Sie haben mir meine Kamera weggenommen und Steve umgestoßen. Dann haben sie ihm gegen den Kopf getreten, und als er nicht mehr aufstehen konnte, haben sie weiter auf ihn eingetreten. Es waren Schalker Fußball-Hooligans. Ich bin entsetzt und angewidert!“

Schalke 04 spielte ein Testspiel bei den Bohemians Dublin

Das Spiel der Gelsenkirchener beim irischen Erstligisten Bohemian FC sollte den Schalker Fans die Gelegenheit bieten, ihre Mannschaft nach längst vergangenen Champions-League-Nächten mal wieder zu einem internationalen Spiel zu begleiten. Rund 2000 Anhänger des Revierklubs waren dabei. Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Stadion Dalymount Park verlor Schalke am Samstag 2:3. (dpa/la)