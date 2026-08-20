Fußball

Vor Supercup: Dortmund-Bosse zeigen Mitgefühl mit Musiala

Jamal Musiala wird beim Testspiel gegen Heidenheim von zwei Bayern-Betreuern vom Platz geführt. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

BVB-Boss Lars Ricken betonte, es gehe „um den Menschen“ und sprach von „erschreckenden Bildern“.