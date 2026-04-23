Vor Pokal-Fight: Schuster will nichts von Atubolu-Abgang hören

Steht Noah Atubolu beim SC Freiburg vor dem Absprung? Wie der kicker am Mittwoch berichtete, will der noch bis Sommer 2027 im Breisgau unter Vertrag stehende Torhüter offenbar den nächsten Karriereschritt gehen – Trainer Julian Schuster will sich mit der Thematik vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim VfB Stuttgart allerdings nicht befassen.

„Seine Leistung ist sehr konstant, seine Entwicklung nach oben gehend“, sagte der Coach des Bundesligisten, „darauf konzentrieren wir uns. Was im Hintergrund passiert, dafür sind andere zuständig.“

Freiburg im Pokal mit Müller im Tor

In Stuttgart allerdings wird Schuster einmal mehr auf seinen „Pokalkeeper“ Florian Müller zurückgreifen. Die etatmäßige Nummer zwei hatte im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde sowie im Achtel- und Viertelfinale das Freiburger Tor gehütet. „Er hat es in den anderen Runden sehr, sehr gut gemacht“, lobte Schuster.

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In Stuttgart erwartet Schuster mit dem VfB ein Team, „das sich über die letzten Jahre sehr gut eingespielt hat“. Die „gute Qualität in der Offensive“ spiegele sich in der Anzahl der Tore wider. „Das ist etwas, das man in den Griff bekommen muss“, sagte Schuster, der mit seiner Mannschaft auch in der Europa League im Halbfinale steht und somit noch eine doppelte Titelchance in dieser Saison hat. (sid/ch)