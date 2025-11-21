Vor Playoff-Spiel: Müller witzelt über HSV-Duelle mit Son – „Haben sie platt gemacht“

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3.30 Uhr MEZ) treffen mit Thomas Müller und Heung-Min Son zwei Größen des Weltfußballs in den Playoffs der US-Liga MLS aufeinander. Die Vancouver Whitecaps um Bayern-Legende Müller und der Los Angeles FC um den ehemaligen HSV-Star Heung-Min Son spielen um den Einzug in die Conference Finals also das Halbfinale. Vorab erinnerte sich Müller auf einer Pressekonferenz an die Duelle mit Son, als dieser noch in Hamburg spielte. Dabei konnte sich der 36-Jährige ein Lachen nicht verkneifen.

So langsam würde sein Puls steigen, gab Müller in gewohnt launigem Sprech zu Protokoll. Schließlich ginge es schon um viel, wie die Bayern-Ikone zu berichten wusste. Auch auf das Duell mit Son würde er sich freuen. Schließlich sei er auch ein „großer Spieler“. Dass es das Duell auch mehrfach in der Bundesliga gab, wusste Müller natürlich, wollte aber keine Vergleiche zur aktuellen Situation ziehen, da der FC Bayern damals weder mit dem HSV noch mit Bayer Leverkusen, wo Son im Anschluss spielte, wirklich auf Augenhöhe war, anders als jetzt in den USA, wo beide für Topklubs aktiv sind.

Müller irrt sich bei richtigen Ergebnissen

„Als er in Hamburg und ich bei Bayern war, haben wir sie jedes Mal platt gemacht. Ich glaube, es gab 8:2- oder 9:1-Siege“, erinnerte sich Müller und musste bei den Gedanken an die sehr hohen Kantersiege lachen. Doch Müller hatte die genauen Daten und Ergebnisse nur schwammig in Erinnerung. Schließlich gab es weder ein 8:2 noch ein 9:1 für die Bayern. Um genau zu sein ging der HSV drei Mal in München derartigen Höhen unter: beim 2:9 im März 2013 und zweimal 0:8 2015 und 2017 jeweils im Februar. Son war aber nur beim 2:9 als HSV-Spieler auf dem Platz.

Darüber hinaus kassierte Son eine 0:6-Klatsche (März 2011, 90 Minuten auf der Bank), eine 0:5-Pleite im August 2011 (87 Minuten auf dem Platz), holte ein 1:1 im Februar 2012 (19 Minuten) und verlor noch einmal 0:3 vor genau 13 Jahren (90 Minuten).

Vor dem Duell in der Nacht auf Sonntag ist vor allem eines klar: Ergebnisse wie zu HSV-Zeiten hat Son nicht zu befürchten. „Aktuell ist es nur ein Spiel. Vielleicht wird es ein langweiliges Spiel. Aber es ist eine interessante Paarung“, blickte auch Müller voraus. Auflösung folgt.