Strenger Müller über neue Teamkollegen: „Mehr nackte Wahrheiten als ihnen lieb ist“

Ex-Nationalspieler Thomas Müller sendet in seiner Funktion als Radio Müller in Kanada auch unbequeme Botschaften. „Die Mannschaft bekommt von mir mehr nackte Wahrheiten zwischen den Zeilen geliefert, als sie es bisher gewohnt waren und ihnen manchmal lieb ist“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 dem „Kicker“ über sein neues Team, die Vancouver Whitecaps. „Die Jungs sind hier supernett zueinander, auf dem Platz nach meinem Geschmack manchmal zu nett. Vielleicht kann ich mit meiner Art ein bisschen vermitteln, dass man nett sein und Dinge trotzdem klar und deutlich ansprechen kann, die besser laufen müssen.“

Müller spielt seit dem Sommer in Kanada und hat nach dem Abschied vom FC Bayern München sofort eine tragende Rolle in seiner neuen Mannschaft eingenommen. In bislang wettbewerbsübergreifend zehn Pflichtspielen kommt er auf neun Treffer und vier Vorlagen. „Ich hatte, was die Tore betrifft, nicht so hohe Erwartungen. Diese habe ich auf jeden Fall übertroffen. Natürlich freue ich mich über die Tore, aber hauptsächlich freue ich mich über die Mannschaftserfolge“, sagte Müller vor dem Playoff-Duell mit dem Los Angeles FC am Samstag (Ortszeit).

Der Sieger der Partie steht im Finale der Western Conference, danach folgt dann das Endspiel gegen das beste Team der Eastern Conference. Bis zur Meisterschaft in der Major League Soccer müssen die Whitecaps also noch drei Partien gewinnen. (sid/fwe)