Vor Nations-League-Spiel in München: Kimmich erhält besondere Ehre vom DFB

Joshua Kimmich tritt in den elitären Klub der Hunderter ein – und der Deutsche Fußball-Bund erweist dem Kapitän der Nationalmannschaft die Ehre. Kimmich erhält vor dem Nations-League-Halbfinale am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München gegen Portugal von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler eine Medaille und eine 100er-Cap. Das teilte der DFB auf SID-Anfrage mit.

Kimmich ist der 14. Spieler des DFB, der mindestens 100. Länderspiele absolviert. „Es ist eine große Ehre, so viele Spiele für Deutschland gemacht zu haben“, sagte Kimmich. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einer „sehr, sehr schönen, außergewöhnlichen“ Zahl: „Hundertstes Länderspiel – ohne eine Zerrung, glaube ich.“

Nagelsmann schwärmt um Kimmich

Kimmich besitze „einen unfassbaren positiven Grad an Verrücktheit. Er ist schon positiv irre: gutgelaunt, macht viel für die Stimmung im Team, hat einen extremen Bewegungsdrang, hat einen extremen Erfolgsdrang.“

Häufig, berichtete der Bundestrainer, habe zuletzt sein Handy gebrummt: „Er hat mir, glaube ich, 18-mal zwischen Bundesliga-Ende und dem Zusammentreffen geschrieben, dass wir das Ding gewinnen müssen.“

Matthäus hofft das Kimmich seinen Rekord bricht

Als Führungsperson sei sein Kapitän „außergewöhnlich gut, weil er nicht nur die Menschen sieht, die neben ihm auf dem Platz stehen, sondern das große Ganze: vom Koch bis zu den Leuten, die die Wäsche machen.“

Lothar Matthäus traut dem 30-Jährigen sogar zu, seinen Rekord von 150 Länderspielen zu knacken. „Ich würde mich für ihn freuen. Er ist auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler, seriös, leistungsstark und wurde bisher von größeren Verletzungen verschont“, schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne. (sid/abl)