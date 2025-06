Vor Kane und Lewandowski: BVB-Star ist bester Torschütze der Champions League

Serhou Guirassy von Borussia Dortmund ist der beste Torschütze der Champions-League-Saison.

Der BVB-Torjäger traf bis zum Aus des Bundesligisten im Viertelfinale 13 Mal – genauso oft wie Raphinha vom FC Barcelona. Mit jeweils elf Toren folgen Bayern Münchens Star Harry Kane und Robert Lewandowski von Barca.

Guirassy und Raphinha trafen jeweils 13 Mal

Von den beiden Final-Teilnehmern Inter Mailand und Paris Saint-Germain waren Lautaro Martínez (neun Tore) und Ousmane Dembélé (acht) am treffsichersten. Das Endspiel der Königsklasse gewann am Samstag in München PSG mit 5:0 (2:0).

Guirassy hatte mit 21 Ligatreffern zudem maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der BVB nach einem starken Endspurt doch noch erneut für die Champions League qualifizierte.(sid/abl)