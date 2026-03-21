Vor HSV-Topspiel: BVB verkündet emotionale Personalie

Borussia Dortmund stützt Emre Can in einer schwierigen Zeit und verlängert den Vertrag mit seinem verletzten Kapitän um ein weiteres Jahr bis 2027. Diese emotionale Personalie gab der BVB am Samstagmorgen wenige Stunden vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den HSV (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) bekannt.

„Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi. Er ist ein Leader, geht vorweg und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft“, sagte BVB-Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: „Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen, weil er ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund ist.“ Man wisse um Cans „Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt“, ergänzte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Kreuzbandriss bei Emre Can: BVB-Kapitän fehlt Dortmund langfristig

? Der BVB und Emre Can gehen im Sommer in die achte gemeinsame Saison. Der BVB-Kapitän verlängerte in dieser Woche seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027. ✍️



Werd' schnell wieder fit, Junge! ?



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Can (32), seit Sommer 2023 BVB-Kapitän, hatte im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München (2:3) Ende Februar einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Seit seinem Transfer von Juventus Turin nach Dortmund 2020 (für 25 Millionen Euro) hat er für den BVB 220 Pflichtspiele absolviert, in denen er insgesamt 23 Tore erzielte.

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Er wolle sich für die Unterstützung des Vereins „herzlich bedanken“, sagte Can: „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein.“ (sid/dj)